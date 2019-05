Manuela Carmena: "Me da miedo que Madrid retroceda, tiene que seguir siendo una ciudad abierta"

Manuela Carmena e Iñigo Errejón visitan 'El Programa de Ana Rosa' para hablar sobre su candidatura en las próximas elecciones autonómicas. "Me asusta mucho que Madrid pueda retroceder porque es muy importante que siga siendo lo que es, una ciudad pionera, abierta, en evolución constante y creativa. Cuando oigo esos discursos de volver a la época de la reconquista me recuerda a lo que yo viví en el franquismo", explica la alcaldesa de Madrid. "No sirvo para estar en la oposición, pero si sale un gobierno progresista en el que pueda estar, lo apoyaría aunque no fuese alcaldesa".