Marta Riesco, por fin, tiene camerino en Telecinco y así ha sido su reacción: "Esto es una auténtica maravilla"

Marta Riesco no ha dudado durante los últimos meses en mostrar cada uno de sus modelitos en los baños de Mediaset, algo que se terminó haciendo viral entre algunos de los compañeros y desde Socialité se pusieron manos a la obra para encontrar el lugar donde la periodista deleitaba con sus instantáneas.

Esto no se quedaba aquí, desde el programa del fin de semana encontraban testimonios de compañeros de Marta que definían la situación como insostenible y es que la reportera se habría hecho con el baño, dejando a los demás sin posibilidad de utilizarlo. Tras conocer esto, María Patiño era muy rotunda : "Por favor, es peligroso jugar con el tránsito de la gente, pido que 'El programa de Ana Rosa' le ponga a esta chica un camerino con baño privado".

Y dicho y hecho, el baño de al lado de la redacción de Ana Rosa se convertía, con una estrella con su nombre en la puerta , en el camerino improvisado para Marta. Algo de que ella misma habló en 'Ya son las ocho' y de lo que quiso aclarar absolutamente tod o. "Una cosa es decir que me maquillo y otra intentar ridiculizarme, humillarme, vejarme...", explicaba a Sonsoles Onega. Además, la periodista condenaba que el programa de María Patiño por poner en el famoso baño una estrella de camerino con su nombre.

Y ahora, después de todas las polémicas los sueños de Marta se han hecho realidad: ¡ya tiene camerino en Mediaset!. "Bueno, bueno, bueno. Hito histórico, tenemos camerino, pero de verdad de la buena. O sea, estoy flipando. Me voy a arreglar el careto y el pelo antes de bajar hoy al plató de Ana Rosa", así lo ha hecho saber a todos los seguidores de su cuenta de Instagram ella misma.

Marta muestra con vídeos cómo es el nuevo espacio: "Con su baño, sus enchufes,... Bueno, esto es una auténtica maravilla. Puede ser uno de los mejores días del mundo mundial". Y recalca que no es solo para ella: "Lo compartimos todos los de Ana Rosa, los reporteros y reporteras. No os penséis que me lo han puesto a mí ni muchísimo menos". Y deja claro que está muy contenta.