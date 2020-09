El mensaje de Ana Rosa a Susanna Griso: "Te agradezco tus palabras"

El cambio de look de Ana Rosa en su vuelta a la nueva temporada del programa hace unos días suscitaba muchos mensajes en las redes sociales de todo tipo. La presentadora sorprendía con un cambio en su pelo: color más claro, por los hombros, más liso y con flequillo.

Aunque había personas que lanzaban piropos a la periodista, la mayor parte de los mensajes eran con un fin de burla o incluso con insultos, cosa que no le gustaba nada a Susanna Griso, que sorprendía con estas palabras en las que no mencionaba el nombre de a quién iba dirigido: “Esta semana una compañera mía, no hace falta que diga el nombre, que arrancaba programa el lunes, ha sido insultada y alguien se ha hecho eco de esos insultos para convertirlo en titular, y parece que era un titular periodístico: que si el bótox, que si se parece a Menganita... ¿Esto es periodismo? ¿Quién decide encapsular esa mierda, con perdón, y convertirla en titular? Los que se llaman periodistas, que creen que eso es noticia porque les da clicks, declaraba.