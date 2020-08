Revilla lanza un mensaje a Podemos: "No es momento de derechas o izquierdas, es momento de sacar adelante el país"

Han fallecido dos mujeres este fin de semana en Cantabria por coronavirus

Los datos de contagios por coronavirus siguen en aumento y Cantabria, que hasta ahora mismo tenía muy pocos casos ha crecido en una parte, se han detectado 146 positivos este fin de semana, con lo que el total de activos ya asciende a 1.050. Para hablar de toda esta situación ha estado en directo en el programa Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que ha empezado explicando que no se volverá a un confinamiento: "Nunca volveremos a un confinamiento como el que tuvimos durante tres meses malos, los ciudadanos no lo soportarían y no se puede parar la economía, hay que seguir conviviendo con esta pandemia porque tiene unas características muy distintas a las del mes de marzo y el mes de abril".

Revilla ha explicado este aumento de casos: "Cantabria tiene en todo el servicio cántabro en la UCI una persona, el tema no es el mismo, esta apareciendo tanto caso por la movilidad, no cabía nadie en Cantabria, esa movilidad trae como consecuencia aumentos. Antes se hacía pruebas covid cuando tenía síntomas". Sobre las medidas que se han tomado: "Hemos llegado tarde en todo, tenemos la mejor sanidad del mundo, pero nadie se esperaba que fuese a aparece este bicho, en las primeras semanas no había nada y ahora los rastreadores nos hemos encontrado que hay que preparar a las personas y debería requerirse un mínimo conocimiento para realizar ese trabajo".

Además, el presidente ha hablado sobre la vuelta al cole: "Me parece una insensatez que haya padres que no quieran llevar a los niños al colegio, a los niños no les podemos tener encerrados en casa, para eso hemos tomado unas medidas muy rigurosas y dentro de que no se puede prever la evolución, la verdad es que el día 7 hay que ir al cole. Van a ir con mascarilla todos los que tienen más de 6 años, hemos metido a doscientos profesores más, claro que hay algún riesgo, pero es más riesgo dejarles en casa, es importante esta etapa para los niños y hay que convivir con la pandemia hasta diciembre-enero, que va a haber vacuna, más de una". Sobre los voluntarios para la vacuna: "De manera inmediata, en el día de ayer se habían presentado 70 cántabros, en el caso de que no hubiera no tengo ningún inconveniente en hacerlo, pero tengo 77 años y buscan gente sin patologías. Además, para mi ha sido un orgullo que hayan escogido Valdecilla, el presidente de Cantabria se alegra enormente de que nos hayan escogido, es un gran hospital".