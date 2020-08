Ximo Puig defiende las decisiones de Sánchez: "La vía que nos oferta el presidente es acertada"

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana , ha hablado con 'El programa del verano' sobre su opinión sobre que sean las comunidades autónomas tengan la potestad para decidir durante la pandemia: "El globo se lo tiene que quedar cada uno cuando le corresponde, creo que puede haber distintas vías y desde luego lo que está claro la vía que nos oferta el presidente es acertada. En situaciones determinadas cada uno debe asumir su responsabilidad". Añade: "Sabiendo fundamentalmente que en estos momentos nuestra esperanza está en la ciencia y hasta que no se consigan resultados positivos, tenemos que cohabitar con el virus, pero no pasando el globo al de al lado".

Puig sobre si baraja pedir el estado de alarma: "Si es necesario en un momento determinado no le quepa la mayor duda. La cantidad de personas que han estado viviendo durante este mes propiciaba esa posibilidad el aumento que se ha dado, valoraremos si hay que tomar otro tipo de medida, ahora no se dan las circunstancias para tomar esta situación, pero no lo descarto en absoluto". Sobre los rastreadores:"Vamos a pedir al gobierno 150 rastreadores militares, después de escuchar la oferta ya lo hemos concretado y esta mañana vamos a pedir formalmente la posibilidad de que se pueda actuar en el área metropolitana de Valencia". Además, asegura que la vuelta al colegio en su comunidad está completamente controlada: "La comunidad valenciana en el mes de julio llegó a un acuerdo con la colectividad educativa y trazamos juntos una hoja de ruta de cómo llegar a este curso, defendiendo la presencialidad y para el apoyo hemos contratado 3000 nuevos monitores, hoy asistimos a la reunión con propuestas".