Isabel Celaá se defiende de las críticas en Educación: "No se ha llega tarde, hay demasiada alarma social"

Ante la tardanza por realizar la reunión a escasa semana del inicio escolar, la ministra se defiende: "Quiero decir que no se ha llegado tarde, se ha esperado al 27 de agosto para coger el termómetro sanitario y educativo el último momento de la pandemia , el más acercado, pero que llevamos trabajando mucho, desde marzo".

Sobre sus declaraciones de que hay demasiada alarma social: "Me parecía que siendo la situación en España muy semejante del resto de países europeos aquí se profundizaba más en la preocupación , cuando veníamos hablando de medidas adoptadas en junio, hemos tenido hasta 18 reuniones con las Comunidades Autónomas". Celaá, sobre la financiación: " Se ha puesto dinero hace tiempo, ahora estamos trabajando y hemos puesto encima de la mesa 2.000 millones de fondo covid, además vamos a abrir 60.000 nuevas plazas en formación profesional".

Sobre la enseñanza online: "La necesitamos, haya pandemia o no, es un elemento irrenunciable en estos momentos, queremos presencialidad, pero esta enseñanza estará con nosotros".Además, ha querido mandar mensaje a los padres que se plantean no llevar a sus niños a clase: "Las familias son capaces de comprender que los beneficios de la escolarización para un niño son muy superiores a cualquier riesgo de contagio, estamos construyendo un entorno escolar seguro, aunque el riesgo cero no existe. Animo a las familias a que superen ese recelo y que conduzcan a sus hijos al centro escolar". Concluye: "Que la sociedad entienda que la educación es precisamente el motor del progreso".