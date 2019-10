Monedero, sobre Errejón: "Se me parte el corazón ver que se ha convertido en un político más"

Juan Carlos Monedero ha sido muy crítico con Íñigo Errejón tras la dimisión de Clara Serra en su partido, Más Madrid. "Se ha cargado a la número 2 para colocar a un amiguito de Aravaca", ha comentado Monedero. Además, el cofundador de Podemos ha afirmado que en el partido de Errejón "no hay nada que no sea apuntalar su ambición personal". "Ha sido de mis alumnos más brillantes y se supone que venía para regenerar la izquierda, se me parte el corazón verle convertido en un político más", ha comentado Monedero.