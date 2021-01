Ana Rosa presenta el programa en botas para la nieve: "Estaba muy calentita"

Joaquín Prat hace referencia a las botas para la nieve de Ana Rosa y ella explica el motivo y las enseña

"Lo importante es llevar un buen calzado", declaraba Joaquín Prat y lo aprovechaba para hacer alusión a las botas de Ana Rosa mientras se trasladaban desde la mesa de debate hacía el sofá para abordar los temas de corazón: "Tú haces gala de ello hoy". Y la presentadora utilizaba este momento para explicarlo y enseñar sus botas negras de montaña con una gran suela: "Mirad, yo no me he quitado el zapato, lo llevo así porque me han dicho que hay que llevar una buena suela y no me lo he quitado, he venido así".