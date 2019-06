Carlos Aranda: “Las apuestas han reventado el mundo del fútbol”

El diario ‘El Mundo’ ha tenido acceso exclusivo a las declaraciones de los futbolistas supuestamente implicados en los amaños de partidos, con el objetivo de ganar dinero. “Yo no he hablado con nadie para amañar un partido, no tengo poder económico para eso”, declaraba Carlos Aranda, el que es considerado el cabecilla de los amaños. El futbolista cree que las acusaciones se han exagerado, además ha hablado de que las apuestas han corrompido el futbol. “En el mundo de futbol, las apuestas lo han reventado. Ya está corrompido”, afirmaba Carlos Aranda, que en todo momento se declara inocente.