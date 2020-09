Pablo Montesinos explica la negativa del PP en la reunión con Sánchez: "Son el Gobierno de la mentira, no están a la altura"

Sobre lo que ocurrió en esta reunión ha hablado Pablo Montesinos, Vicesecretario de Comunicación del PP en 'El programa de Ana Rosa': "La maquinaria de propaganda del palacio de la Moncloa se puso a trabajar antes de que terminara esa reunión, el gobierno ya tenía preparado que tenía que decir a los medios de comunicación: 'el PP bloquea' , si de verdad Pedro Sánchez quiere arrimar el hombro sabe que el Partido Popular va a estar ahí. A lo que añade: "Pablo Casado fue a la Moncloa con los deberes hechos y Sánchez no llevó ni un solo papel a la reunión" . Sobre el rechazó de Pablo Casado la renovación de los órganos constitucionales: "El partido popular ya había dejado muy clara su posición, que hay que avanzar en la despolitización de los órganos judiciales y que este partido no va a negociar nada con un gobierno que tiene a integrantes que quieren torpedear el orden constitucional, Pablo Iglesias lo que quiere es acabar con este orden, lo que ha hecho ha sido atacar a los jueces y nosotros no podemos entrar en ese juego" .

Montesinos ha hablado sobre la forma de gestionarlo del presidente del gobierno: "No dijo nada ni presentó nada de los presupuestos, no hay un papel, no se nos ha entregado nada, son unos presupuestos fantasma, esta es la realidad y nuestros postulados económicos son totalmente incompatibles con una parte del gobierno, las del señor Iglesias y este está en el gobierno porque así quiere Pedro Sánchez, y si Sánchez que si quisiera podría pulsar el botón rojo y el señor Iglesias no estaría en el Consejo de Ministros, lo que debería haber hecho por los escándalos que rodean al vicepresidente". Ha dejado claro si el PP podría abstenerse: "Se puede llegar a acuerdos, nos parece fundamental llegar a un pacto de estado sanitario, se llegaron a unas bases de acuerdo, sobre los presupuestos es que nos sabemos nada".