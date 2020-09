Ignacio Aguado: "Queremos que sean los mejores presupuestos para España y tengan la menor influencia de Podemos"

Desde 'El programa del verano' han hablado en directo con Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, sobre estas críticas a la capital: "Día tras día se pone el foco en Madrid y se hace de forma interesada por parte de la Moncloa, llevan meses sin contestar a las cartas que ha mandado Díaz Ayuso y es lo que echamos en falta desde la Comunidad, les pedimos que actúen como gobierno de España, es dificil porque no marcan una linea de actuación para las comunidades porque el virus no entiende de fronteras". Sobre si se está presionando para que Madrid declare un estado de alarma: "Eso le corresponde al gobierno de España, lo hizo en marzo y las medidas se tomaron y no creo que la situación sea como equiparable, eso no significa que no tengamos que estar en alarma, pero tampoco soy partidario de generar alarma, todavía estamos en condiciones de controlar el virus".