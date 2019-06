El padre de la menor secuestrada por la vicepresidenta de Infancia Libre: "Me ha dicho te quiero"

Cuenta que tenía mucho miedo de la reacción de su hija al verle. "Le llevé algunos juguetes y algunas cosas suyas que tenía. Me preguntaba cosas y me buscaba la mirada" ,dice emocionado. Entre lágrimas ha explicado que dio un abrazo a la niña que duró un minuto aproximadamente. "Al despedirme de ella le dije que la quería y me respondió que ella también. Estoy feliz", añade.