El padre de la menor presuntamente retenida: "Pensaba que la Ley me apoyaría, he puesto 300 o 400 denuncias"

El 'modus operandi' es similar al de sus dos compañeras, con quien comparte abogada y psiquiatra . Además, la mujer pedía para el padre seis años de cárcel por unos presuntos abusos sexuales a su hija, pero no lo consiguió. Tras esto, amplió su denuncia acusando a su ex de pegar un bofetón a la menor y consiguió que le condenaran a 3 meses. A diferencia de los dos casos anteriores , la menor sí estaba escolarizada y no se encontraba secuestrada por su progenitora.

José Luis, el padre de la menor, cuenta que lleva sin ver a su hija 5 años y que se encontraba en una situación de indefensión judicial. "Me separo de mi pareja cuando la niña tiene 6 meses y, cuando tiene 2 años, la madre me comunica que me va a quitar a la niña. Yo pensaba que la Ley me iba a apoyar, pero no ha sido así. He puesto 300 o 400 denuncias. Tengo en casa una carpeta archivada”, ha afirmado.