Pepe del Real: “A Kiko Jiménez le pillaron en un control triplicando la tasa de alcohol”

"De tal palo, tal astilla". Esta fue la reacción deal enterarse de la retirada de puntos a Gloria Camila como resultado de conducir sin carnet y dar positivo en dos controles de alcoholemia. Toda frase tiene su moraleja porque a Kiko le ha ocurrido algo parecido, así lo ha reveladoen 'El programa del verano'. El colaborador de 'MyHyV' atacó duramente a su ex tras dar positivo en dos controles de alcoholemia y haber sido acusado de filtrar la noticia.

Como consecuencia de este acto, A Kiko le retiraron el permiso de conducir durante ocho meses y dos días, sentencia que se dictaminó en un juicio al día siguiente. Paloma García-Pelayo también ha reaccionado a las acusaciones que Kiko vertió sobre Gloria: "Hay que tener la casita muy limpia para hablar de esa manera sobre tu ex".

Las explicaciones de Kiko a la multa por triplicar la tasa de alcohol

Según Kiko, la noche que la policía le para, salió en busca de Gloria Camila porque esta estuvo involucrada en una pelea con la hermana del DJ Nano y tan solo llevaban dos semanas. A su ex se la llevaron a dependencias policiales de Arganda del Rey, donde se celebraba el concierto. Kiko reconoce que se puso muy nervioso y no cayó en coger un taxi.

El carnet de conducir de Gloria Camila ya no tenía vigencia cuando hizo el curso

Según ha contado Gloria Camila, realizó un curso rápido para recuperar el carnet después de la infracción al volante. El certificado que obtiene acredita el curso pero un experto en tráfico ha asegurado que no es posible la realización de dicho curso porque el carnet no tiene vigencia, es decir, no posee el carnet cuando hace el curso.