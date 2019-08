Kiko Jiménez atiza duramente a Gloria Camila tras perder el carnet de conducir: “De tal palo, tal astilla”

Kiko admite que él conocía que había sido parada en estos controles, pero que no se encontraba con ella en esos momentos, por lo que no sabía lo que realmente ocurrió. “A lo mejor después de que la pararan fue cuando quedó con algún chico”. Gloria Camila tuvo que hacer varios cursos en una autoescuela para poder recuperar el carnet. Kiko no ha desaprovechado la ocasión para acusar duramente a su ex novia, y ya que la cosa iba de frases, como Gloria Camila hizo al romperse la relación, Kiko no ha sido menos y ha lanzado este mensaje: “De tal palo, tal astilla”.