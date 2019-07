Gloria Camila responde a Sofía: "Donde la ignorancia habla, la inteligencia calla"

El cruce de reproches entre Sofía y Gloria Camila ya ha comenzado y la hija de Ortega Cano ha tirado de refranero. "Consejos doy que para mí no tengo", ha respondido a las advertencias de Sofía sobre un posible acercamiento entre Gloria Camila y su ex, Alejandro Albalá. Además, Gloria Camila ha utilizado otro refrán más para llamar "ignorante" a Sofía y ésta no ha dudado en responder a su llegada a Madrid.