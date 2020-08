El hotel de lujo en el que podría residir el rey emérito en Emiratos Árabes: "Se desplazó en helicóptero"

Desde su marcha de España se ha especulado mucho y ya desde hace unos días sabemos que Don Juan Carlos ahora mismo se encuentra en Abu Dabi. ‘El programa del verano’ ha hablado con Antonio Pelegrín, periodista asentado en Emiratos Árabes para conocer la última hora del monarca y para saber cómo ha recibido la prensa del comunicado de Zarzuela: “La prensa de allí no comunica nada, se hablaba de los reyes de España, pero desde el 3 de agosto la información desapareció” .

Le han preguntado sobre si Emiratos Árabes Unidos confirmará que se encuentra allí el emérito: “Si, todo depende un poco, hay una gran amistad entre el rey y los jeques de ahí, si el rey quisiese los emiratos no tendrían ningún problema". Pelegrín sobre dónde se encuentra el rey concretamente: “Sabemos que llegó, en qué aeropuerto aterrizó, que se desplazó en helicóptero hasta el helipuerto del hotel, Emirates Palace, incluso sabemos de un español amigo que vive ahí hace tiempo, se presentó en el hotel y han estado hablando en el hotel” .

El periodista ha hablado sobre con quién está el monarca: “Llamamos al hotel y nos dijeron que no nos podían decir nada. Esto no lo sabemos, no hemos podido ver al rey porque el hotel es muy lujoso, está cerrado a cal y canto, la seguridad y la intimidad de las personas es total”, concluye.