Así era el nido de amor del rey emérito y Marta Gayá: un piso de 150 metros en la Calle Fuencarral de Madrid

Según contaban los vecinos Marta pasaba cortas temporadas en la capital, llevaba una vida muy discreta y como dato, tenía una mujer que durante invierno y verano mantenía las terrazas flamantes y que llamaba la atención la presencia de coches oficiales con las lunas tintadas en la puerta, pero al rey no se le veía. E l piso fue puesto a la venta a finales del año 2000 coincidiendo con el fin de la relación entre ambos y que recibió más del doble que el precio de compra .

El edificio de seis plantas es uno de los más característicos de la Calle Fuencarral, adquirido por Marta sobre el año 95 y en ese piso no pasaba largas temporadas, solía pasar cuando hacía escala entre sus viajes. En el salón ella hacia reuniones durante la noche, pedía al personal de la casa que le preparase todo y que se marchase, los invitados llegaban cuando ya no llegaba nadie del servicio. Además, cuentan que había un gran armario con ropa para monterías, la comida que subían a la casa era de un restaurante muy conocido de Madrid, pero no se ha visto directamente al emérito en el sitio.