Confirmado: Marta Gayá no viaja con el rey emérito

La periodista Beatriz Cortázar afirmaba que las especulaciones que se han hecho en os últimos días de que el monarca estaba con ella son falsas: “Pensábamos que era Marta Gayá y me acaban de confirmar que ella no puede ser porque una persona no puede estar en dos sitios a la vez, es imposible. Se ha dejado ver para acabar con todas estas especulaciones en Mallorca, en un sitio muy de moda, donde el rey emérito ha ido muchísimo y todos sus amigos y es una manera de decir: “Vale ya, que hablen de otra”.