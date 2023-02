Una madre, después de que el abuelo, agresor sexual de su hija, salga antes de prisión: "Irene Montero dice barbaridades"

Con la aplicación de la nueva ley 'Solo sí es sí', el abuelo, que agredió sexualmente de la niña, ha visto cómo le reducen la condena unos "seis meses ". "Lleva un año y medio cumpliendo condena y ahora ha salido esta ley que no entendemos", declara la madre sin dar crédito. Por otro lado, Marta, con la voz entrecortada confiesa: "Los abusos se produjeron en 2013, la niña tenía tres años, verbaliza unos abusos por parte de su abuelo. Se denuncia, se abren los protocolos, la ven en el instituto de medicina de nuestra provincia y la perito psicóloga dictamina que son invenciones... fantasías de la niña ".

La madre se pronuncia sobre la solución que les dan en los juzgados: "En ese informe recomiendan que volvamos a tener ese vínculo afectivo tan maravilloso con el abuelo y nosotros, incrédulos de todo, volvemos a tenerlo". La niña vuelve a manifestarse, esta vez gracias a su hermano: "Todo se reactiva en 2015, cuando el hermano verbaliza abusos por parte del abuelo hacia su hermana y la niña hace un dibujo espeluznante. Se denuncia y la misma perito que vio a la niña da la credibilidad a la menor, pero al niño, no".

El informe que hace la perito detalla: "Del relato del menor se desprende que ha sido único y fortuito, que han sido experiencias vividas, no es posible aplicar los criterio del CBCA (técnica para el análisis del testimonio del menor) y las conclusiones psicológicas dicen que no es indicativo de una situación de abuso sexual como tal, parece un acontecimiento aislado, fortuito y propiciado por su propia hermana".

Marta cuenta cómo se encuentra su hija: "La niña tiene 13 años, actualmente es activista en la sombra porque es la que me impulsa a mi a hablar en los medios. Ella ha tenido muchísimas secuelas, ha tenido estrés post traumático, trastornos de sueño, autolesiones, ansiedad, estado deprimido, enuresis, dificultad de estudiar, hipersexualización, etc". Indignada y rota, la madre habla de las consecuencias de la nueva ley: "Hay muchas secuelas y que salgan este tipo de leyes... porque seis meses no es nada pero, ¿y lo que cuesta que crean a un menor en un juzgado?, seis años de lucha hemos estado".