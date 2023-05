Ana Rosa, sobre la escena de Bolaños en el 2 de mayo: "Me parece ridículo el ir cuando no estaba invitado, es reventar un poco el acto"

Ana Rosa no da crédito con el ministro: "Pero la pregunta es '¿por qué Bolaños tenía tanto empeño en ir cuando no estaba invitado? ¿Por qué?"

Joaquín Prat: "Si tú no estás invitado y vas, a mí me da un poco de bochorno... la jefa de protocolo hizo perfectamente su trabajo"

Eduardo Inda: "Si a ti no te han invitado a una cena, fiesta o a una comida, ¿a que no te presentas y te autoinvitas? No se puede comportar como un macarra discutiendo con el portero de una discoteca"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa', Joaquín Prat y Eduardo Inda se pronuncian sobre la presencia de Félix Bolaños en el acto del 2 de mayo cuando no había sido invitado por la Comunidad de Madrid. Un acto institucional al que siempre se invitó a Pedro Sánchez y éste nunca acudió, delegando su presencia en el ministro. Esta vez, el equipo de Ayuso no invitó a nadie del Gobierno y Bolaños se presentó sin invitación alguna.

Ana Rosa, tras ver la discusión de la jefa de protocolo de Ayuso con el equipo 'socialista', comenta: "Bueno, me parece ridículo el empeño de Bolaños en ir cuando ya se había dicho que no estaba invitado, etc...". Sin embargo, la presentadora continúa diciendo sobre la imagen de la jefa de protocolo con el ministro: "Por otra parte, chico, una vez que está allí, que le dejen subir... vamos, para evitar esto".

Eduardo Inda toma la palabra para criticar al político del PSOE y su autoinvitación: "Pero vamos a ver, si a ti no te han invitado a una cena, fiesta o a una comida, ¿a que no te presentas y te autoinvitas?". El periodista continúa diciendo: "Bolaños es un tipo formado, al contrario que otros miembros del Gobierno, no es un cualquiera y no se puede comportar como un macarra que discute con un portero". Ana Rosa p`regunta extrañada sobre la escena: "¿Pero por qué tuvo tanto empeño en ir? ¿Por qué?".

Inda, responde a la presentadora y apunta: "Pues por la provocación, es una estrategia de 'Producciones Moncloa'... y si vas, pues te dan con la puerta en la nariz la señora Blázquez, la funcionaria de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso le tendría que dar el año que viene la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid por mantener la comunidad en buen recaudo". Ana Rosa, que sigue sin entender la actitud del político añade: "Es reventar un poco el acto, es que la pregunta es ¿por qué Bolaños tenía tanto interés? La polémica tenía dos días".