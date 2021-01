Ana Rosa defiende al emérito tras las acusaciones de Pablo Iglesias: "No está exiliado y vendrá cuando le dé la gana"

Pablo Iglesias ha concedido una entrevista , en la que entre otras cosas, ha hablado de Puigdemont comparándolo con un exiliado republicano de la época franquista y en la que afirma claramente que lo que ha hecho el rey emérito es mucho más reprobable que el político catalán, algo que no entiende Ana Rosa : "Da igual que haya dado un golpe de estado, da igual cargarse la constitución, da igual saltarse absolutamente todo , porque aquí solo uno no está bien cuando hay dinero por medio. Puigdemont debe de estar viviendo de la nada...".

Ana Rosa se enfada con la comparación de Puigdemont a exiliados republicanos

Ana Rosa no ha podido evitar enfadarse por la comparación con los exiliados republicanos porque cree que estos realmente sufrieron y mucho: "No se podían quedar porque Franco fue tremendo con los perdedores. Tuvieron que huir". Declaración que también ha cabreado mucho a Eduardo Inda : "Comparar a un golpista , a un tipo que ha dado un golpe de estado, con gente que se tuvo que ir de España por patas con lo puesto, sin un duro y muriendo fuera de España es repugnante" .

La presentadora defiende al rey emérito tras las declaraciones de Pablo Iglesias

Además, basándose en estas declaraciones del vicepresidente comparando al monarca con Puigdemont, la presentadora ha querido defender al emérito: "Juan Carlos no ha huido, se ha marchado, todavía no tiene ningún proceso abierto". Añadiendo que "el rey puede ser que no es conveniente que vuelva" pero que "no tiene ninguna requisitoria judicial, nadie le ha expulsado, no está exiliado y vendrá cuando le dé la gana", aunque ha dejado claro que le parece fatal "todo lo que estamos sabiendo, fatal".