El rey emérito ha pasado su cumpleaños junto a sus hijas Elena y Cristina en Abu Dabi, según Pepe del Real

Pepe del Real confirma que las hijas del monarca están con él en Abu Dabi

Los viajes de la infanta Elena a Abu Dabi serían constantes y esta vez habría ido acompañada de su hermana Cristina y unos amigos del monarca. Pepe del Real ha confirmado que han viajado a ver a su padre y que seguirían allí: "No es que hayan estado, están todavía las dos hijas del rey, me lo han confirmado esta mañana". Y cuenta que lo han hecho junto a los amigos más íntimos del emérito: "Han volado en un vuelo privado, no han volado ellas solas, han ido un grupo de amigos del rey Don Juan Carlos a acompañarle el día de su cumpleaños". Aunque no habrían volado directamente a Abu Dabi "para evitar un confinamiento de 15 días" y se habrían "desplazado a un sitio donde no tendrían que cumplir esa medida".