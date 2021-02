Ana Rosa, sobre la rueda de prensa de los independentistas: "Criticamos a Rajoy por el plasma y esto es exactamente igual"

Felipe VI reinvindica el fundamental papel de Juan Carlos I y su papel determinante en el triunfo de la Democracia

Los partidos independentistas y nacionalistas leyeron un comunicado para verter sospechas sobre la autoría del golpe de Estado fallido

Algunos periodistas se enfadaron por el comunicado sin preguntas de estos partidos, algo por lo que Ana Rosa les ha apoyado

La celebración del 40 aniversario del 23F en el Congreso estaba marcada por la presencia de Felipe VI en un momento en el que algunos políticos cuestionan el papel de la monarquía. El rey en su discurso quiso recordar que el papel de Juan Carlos I fue determinante para la defensa y el triunfo de la Democracia que hoy sigue vigente. Pese a la ausencia del emérito todos los partidos tuvieron muy presente su figura en sus declaraciones, menos para algunos que no quisieron formar parte del acto, lo que explicaron en una rueda de prensa sin preguntas, lo que enfadó a los periodistas y a la propia Ana Rosa: "Han conseguido con estos movimientos que cada vez más gente seamos pro constitución y más pro Felipe VI".

El enfado de Ana Rosa en el comunicado de algunos partidos que no dejaron hacer preguntas a los periodistas

Los siete partidos independentistas y nacionalistas no acudieron a este acto hicieron una comparecencia conjunta sin preguntas ante la prensa para aclarar su ausencia, lo que hizo enfadar a algunos de los presentes: "Los periodistas sirven de decorado". Reacción que ha aplaudido Ana Rosa; "Grande Miguel Ángel Aguilar, tiene toda la razón. Tenemos una lengua en común, yo entiendo que quiera hablar cada uno en su lengua, pero no se convoca una rueda de prensa para que la gente que está allí no pueda preguntar y no se enteren de lo que están diciendo. Si hay un comunicado pues mándelo y nos evitamos venir hasta aquí. A lo que ha querido añadir: "No hay preguntas, es una cosa absolutamente alucinante. Si Tejero hubiera tenido éxito con el golpe este golpe de estado no hubieran existido ninguno de estos partidos".

Ana Rosa: "Lo normal es expresarte en la lengua común para que todo el mundo entendamos"

La presentadora aclara que le parece bien que estos partidos tomen sus propias decisiones: "Yo no estoy criticando que den su rueda de prensa y digan lo que quieran decir, esa es la esencia de la democracia, que todo el mundo tenga derecho. Yo lo que estoy criticando es que nos hagan perder el tiempo a los periodistas para no hacer ninguna pregunta, ellos y todos los demás". Pero no jugando con el trabajo de la prensa: "Tú convocas a las televisiones y a las radios, oiga, no me vale con que usted de un comunicado. Lo normal es expresarte en la lengua común para que todo el mundo entendamos si quieren dar un mensaje, si lo que quieren dar es una performance, pues es lo que hicieron, una performance".

