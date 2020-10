El primer tema de debate para Corinna ha sido Doña Sofía, de la que ha empezado confesando: "No, no tenía motivo de verla como rival. El rey me explicó desde el principio que no quería meterme en medio de una disputa familiar". Además, el monarca le aclaró que la pareja estaba rota y que "tenía un acuerdo con la Reina para representar a la Corona, pero que llevaban vidas totalmente separadas".