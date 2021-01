Inés Arrimadas pide la dimisión de Salvador Illa: "Que deje de ser Ministro de Sanidad"

Inés Arrimadas se muestra preocupada por la tercera ola en España y pide una tregua política

"Las predicciones dan mucho miedo, son muy malas y todavía no estamos viendo el efecto total de las navidades"

Habla de la marcha de Lorena Roldán al Partido Popular y deja clara su postura

La tercera ola de coronavirus está implantándose en España y en medio de todo esto el PSOE anunciaba su propuesta de que su candidato para las elecciones de Cataluña es Salvador Illa, como portavoz del PSC. Anuncio que muchos de sus rivales políticos han creído que no era el momento para hacerlo, entre ellos Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos: "Me parece increíble que estemos hablando de votos en el momento que estamos: en la tercera ola y en el plan de vacunación con un retraso en toda España. Yo no sé que van a pensar los ciudadanos de la política, o sea, el Ministro de Sanidad se dedica a hacer mítines y a hacer campaña en Cataluña, oye pues que deje de ser Ministro de Sanidad".

Cree que Salvador Illa tiene que dejar de ser Ministro de Sanidad

"Illa decía el día antes que no se iba a presentar de candidato y al día siguiente se presenta, van a mentir, dicen que no van a pactar con Esquerra, pero es que ya pactan con Esquerra y con Junts Per Catalunya. Que van a hacer un tripartito es de cajón", así contesta la presidenta de Ciudadanos cuando le preguntan si el PSOE podría haber hecho el desembarco de Illa para un posible pacto con Esquerra.

Pide una tregua política porque estamos en la tercera ola

Aunque quiere dejar claro que lo que más le inquieta es lo que está pasando con el covid en España: "Me preocupa la salud de la gente, estamos en la tercera ola, los datos están tardando en llegar y vamos a tener una bofetada de realidad cuando pasen unos días porque empezaremos a ver el reflejo de los actos sociales". Por lo que pide una tregua política: "Tenemos un problema en toda España, no hay un plan de vacunación nacional, hay 17 y pido al Gobierno y a los partidos de oposición una tregua política para la tercera ola y para la vacunación".

Le preocupa la pandemia y el plan de vacunación

Ya que en lo que realmente "hay que centrarse en la pandemia y en las ayudas directas a todo el sector de comercio y los autónomos" porque "nos queda mucho sufrimiento por delante, estoy ilusionada con la vacuna, pero es que quedan muchos kilómetros de túnel y mucha gente que va a fallecer", ya que "las predicciones dan mucho miedo, son muy malas y todavía no estamos viendo el efecto total de las navidades". Por lo que "el Gobierno tiene que asumir este plan de vacunación, no vale solo con ponerle el logo a la cajita de las vacunas y tener un Ministro de Sanidad que se centre en la sanidad y que no esté haciendo campaña en Cataluña".

Habla de la marcha de Lorena Roldán al Partido Popular