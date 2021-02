Margarita del Val alerta a las personas que han recibido la segunda dosis de la vacuna: "No se pueden relajar del todo"

Margarita del Val pide tranquilidad ante la aparición de las nuevas variantes del coronavirus

Esta viróloga explica cómo deben actuar las personas que ya han recibido la segunda dosis

Asegura que la vacuna española es "muy completa" y que su inmunidad va a ser "muy sólida"

Las nuevas variantes del coronavirus preocupan, en Cataluña ya se ha detectado el primer caso de la cepa sudafricana del virus. Margarita del Val, viróloga del CSIC ha querido apagar esta alarma social: "Que se descubra una cepa no quiere decir nada hasta que no se ve el comportamiento de esta cepa y para eso hacen falta semanas de investigación". Afirma que "hay que verlo con un poquito de atenuación" y que no tiene por qué afectar directamente a las vacunas: "No tendría sentido que estas variantes se escapasen a las vacunas. Si acaso podría ocurrir que hubiera una menor protección, pero habría protección en cualquier caso".

¿Las personas que ya han recibido la segunda dosis pueden relajarse?

Esta experta explica el comportamiento que pueden tener las personas que han recibido la segunda dosis: "Se pueden, de alguna manera, relajar, estarán protegidos, pero no se pueden relajar del todo porque pueden aunque no sufrir síntomas, pero se pueden infectar y multiplicar el virus trasmitiéndolo a otras personas". Deben tener cuidado porque podrían sufrir síntomas, aunque leves: "La protección no es al 100% de las personas es un 95%, algunas pasaran la covid, probablemente bastante leve, entonces es mejor que mantengan las mismas medidas de contención, pero claro que se pueden relajar".

Explica nuevos detalles sobre la vacuna española

Margarita del Val tiene grandes esperanzas en la vacuna española del CSIC: "A mí me gusta mucho, pero es la que va más despacio. Esta vacuna lo que tiene respecto a todas las demás es que es muy completa y la inmunidad que induce es mucho más sólida porque ve al virus entero y puede entrenarse muchísimo mejor al sistema inmunitario". Y da más detalles: "Está diseñada para inocularse por vía respiratoria, exactamente ahí donde tiene que hacer su trabajo y por eso es mejor". Aunque sabe que todavía falta tiempo y que esto ha sido por un motivo: "Ha aumentado mucho la inversión, pero la cantidad de financiación es mui inferior a la que han recibido en otros países y eso se refleja en que hemos ido mucho más lento en las vacunas".

La Vacuna de Astrazeneca