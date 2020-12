El consejero de Sanidad de Madrid, sobre los datos de covid: "Podríamos hablar de un repunte"

Crecimiento de los datos en Madrid

Escudero habla sobre este crecimiento de los los números de Madrid : "Podríamos hablar de un repunte, hay que evaluar muy bien donde se producen esos contagios y sobre todo si tiene repercusión a nivel existencial, que no lo está teniendo, es un crecimiento de manera muy leve y muy generalizada ". Aunque afirma que siguen optimistas "seguimos con todas las medidas que tomamos de manera general en toda la Comunidad. No detectamos ningún brote asociado a un área determinada, siguen siendo más en el entorno familiar", porque "lo que tensiona nuestro sistema sanitario es la hospitalización en primer lugar, pero más las camas de UCI y en este sentido seguimos en ese entorno de los 1500 entre hospitalizaciones y UCIs, y hay que valorar que tenemos recursos que se han habilitado".

¿Llegará la autorización para hacer test en las farmacias?

El consejero ha querido reclamar al Gobierno una respuesta de la autorización para hacer los test en las farmacias: "Seguimos exactamente igual, es un poco descorazonador esperar a la inacción del Gobierno después de tantos días, es decepcionante, yo no sé que más hay que estudiar . Es un documento muy sencillo de entender, con los procesos muy sencillos. Parece que le ministerio está en otras cosas y yo ya no sé que pensar".

Protocolo de Madrid en Navidad

Además, ha explicado el protocolo que se seguirá en Madrid durante las Navidades: "Tenemos que cumplir lo aprobado en el Consejo Interritorial, tendremos que perimetral y habrá que hacer cumplirlo. Cuando se toman decisiones de manera improvisada pasan estas cosas, es una decisión que nosotros no estábamos de acuerdo". Y no entiende que se haya aprobado introducir el termino allegado en esta decisión: "Es una de las debilidades de tomar este tipo de decisiones, no se puede lanzar una decisión que va a ser de muy difícil cumplimiento, con definiciones indefinidas, hay que profundizar más" "Me consta el mal estar tanto de Policía Nacional, Guardia Civil o policías locales a la hora de poder establecer este tipo de controles".