El consejero de Sanidad de Madrid manda un mensaje al Gobierno: "Las medidas estaban funcionando"

El consejero de Sanidad de Madrid asegura que sus decisiones estaban funcionando

Sobre los datos de camas de UCI en la comunidad y las personas que no guardan la cuarentena

Escudero facilita los datos del estado de las camas de UCIs en la capital: " Estábamos en 505 de UCI, está en esa zona de estabilidad. Esperamos que en esta semana ya consigamos estabilizar las UCIs y esperemos que esas camas se mantengan estable y empiecen a descender". Además, ha aportado datos de las personas que no están respetando la cuarentena y no lo están respetando: "Aproximadamente de la red de contactos había 1500 personas que sabíamos a ciencia cierta que no estaban guardando esa cuarentena, que se pidió un requerimiento para poder ir a su domicilio y obligarles a guardar esa cuarentena".

Las sociedades científicas piden a los políticos que se centren en la ciencia

Escudero da su visión como médico de la petición de 55 sociedades científicas a los políticos que dejen el enfrentamiento y se centren en la ciencia: "Por respeto a mis compañeros lo que he hecho siempre es cualquier tipo de decisión tomarla con sus criterios y lo que quiero transmitir es que la Comunidad de Madrid no toma una decisión que no esté avalada por criterios técnicos, es lo que hemos hecho en todo momento". El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid opina sobre si las medidas tomadas por el Gobierno de España en Madrid cumplen esos criterios y si están impuestos para que solo se apliquen a la capital: "No dudo que sean criterios científicos, pero son solo epidemiológicos y hay otros criterios. Están hechos a medida para la Comunidad de Madrid, todos los que se han utilizado nosotros pretendimos hablar con ellos, valorarlos, queríamos llevarlo al debate técnico, fuera de cualquier decisión política".