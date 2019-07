Puigdemont no estará en Estrasburgo por el riesgo de ser detenido

Hoy se produce la constitución del Parlamento Europeo, en el cual Puigdemont consiguió un escaño en las pasadas elecciones. El problema es que para poder hacer posesión de este escaño, este debía de acudir a España para recoger el acta, algo que no ocurrió porque hubiera sido detenido. Tanto el cómo su abogado presentaron un recurso, el cual fue rechazado. La intención del ex presidente es seguir presionando, incluso ayer como informaba el periódico ‘La Razón’ Puigdemont se encontraba ayer a una hora de Estrasburgo, debatiéndose si acudir o no, para presionar desde fuera del parlamento.