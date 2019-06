El círculo de la ‘reina de la burundanga’ acabó desconfiando de ella

El círculo más cercano de la ‘reina de burundanga’ comenzó a desconfiar en ella. La que fuera su cuñada, a la que robó 9000 euros, es la que lanza ese mensaje en una llamada, donde deja claro que no confía en ella. “Yo estoy segurísima de que ella me robo los 9000 euros, porque a su amigo le dijo que había drogado esa noche y le dijo que los 9000 euros eran suyos”, cuenta su ex cuñada. Además, las deudas que arrastraba la acusada ayudaron a que a su alrededor comenzaran a sospechar sobre ella.