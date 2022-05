Los reporteros de AR viven la guerra del Sáhara desde dentro

"Fui herido cuatro veces en la primera", confiesa el jefe sobre su experiencia en la Primera Guerra del Sáhara. Además, Baali opina sobre el cambio de postura de España con respecto al Sáhara: "No es España, es Pedro Sánchez. El pueblo español y el Parlamento están apoyando al Sáhara y diciendo que tenemos que seguir". El militar coincide con las declaraciones de Brahim Gali y considera lo ocurrido como una "traición". El jefe declara: "No lo entendemos. No vamos a parar, no nos van a engañar como la primera vez". Baali asegura que la Segunda Guerra del Sáhara "se va a alargar y va a seguir más fuerte". Tras pasar la noche al raso en el desierto, el equipo continuaba su viaje con destino al muro marroquí.