La desesperación de un hostelero ante la falta de oportunidades: "Ni siquiera consigues una entrevista de trabajo"

Miguel Gallardo, trabajador en paro , tiene 43 años, es profesional de la hostelería y transporte, y lleva tres años en paro: "Por varias situaciones me quedé de baja y luego vino la pandemia, me quedé parado". De los 100 mil desempleados menos, 64 mil son personas que se dedican a la hostelería: "El problema pasa por los cambios que hemos tenido con la pandemia y las nuevas tecnologías, ahora todo va por Internet. Los currículums, las ofertas de trabajo, son por medio de webs donde automáticamente hay un filtrado de edad y no consigues siquiera una entrevista de trabajo" .

"Hago alrededor de cuatro o cinco entregas diarias de currículums y no recibo ni una sola llamada" , declara el hombre. Además, Miguel añade: "Ese es el problema que tenemos muchos ahora, gente que está preparada y deseando trabajar, pero no hay oportunidad" . Por otra parte, el hombre confiesa que sí que le han llamado para trabajos sueltos por medio de ETT: "Uno o dos días a la semana, tres días al mes... eso para una familia es prácticamente nada".

Miguel comenta que durante su búsqueda activa de trabajo, no ha dejado de formarse para "reciclarse y renovarse" para intentar acceder a los nuevos puestos de trabajo: "Todas las personas que a lo mejor tenemos más dificultad para encontrar trabajo, no podemos dejar de formarnos, pero el Gobierno lo pone muy difícil y la Oficina de Empleo no funciona". El trabajador señala que la gente puede ir "simplemente a renovar el paro". Y añade: "Todos los cursos que he hecho han sido por mi parte, el SEPE no me ha ofrecido nada".