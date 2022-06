La odisea de la reportera de 'AR' en Montoro, 'la sartén de España': "Creía que me iba a dar algo, aquí me muero, ¡hace mucho calor!"

Además, cuenta lo que le pasó al equipo al llegar a Montoro y tener que aparcar el coche al sol: "Casi me da algo de verdad, no podíamos tocar nada. Mi compañero estaba cogiendo el volante como las lagartijas, y yo tuve que sacar el retrovisor con un clínex". La periodista señala que ya se está quemando y advierte que no volverá al municipio en verano: "Porque me habéis traído en junio... pero yo en agosto no vengo, te lo digo de verdad. Porque aquí me muero, me desintegro". Las piscinas continúan cerradas pese al sofocante calor: "Menos mal que llegamos antes de las dos de la tarde porque sino no hay reportaje, no hay nadie por la calle".