Un pensionista afectado por la subida de las pensiones: "Yo ya pagué el IRPF cuando trabajé"

López García es uno de los miles de pensionistas protagonistas de la subida por parte del ejecutivo. El afectado afirma poder llevar una vida estable, pese a la situación económica: "Soy un privilegiado, mi pensión me permite pagar prácticamente todo". El aumento de las pensiones está previsto para el próximo año, sin embargo, jubilados como López García aún no creen que sea del todo real: "Tengo experiencia, hasta que no vea la subida, no me la voy a creer, cuando veamos la subida, lo agradeceremos".