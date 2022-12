¿Cuánto vamos a ahorrar con la bajada del IVA? Hacemos la prueba con la cesta de la compra

Un reportero se acerca al Mercado de Sevilla para pedir opinión a los compradores, entre ellos, se encuentran los que creen que es una medida no suficiente para la situación actual: "Es un engaño porque van a bajar una cosa y van a bajar otra. Va a ser poco". Y por otro lado, están los que agradecen hasta la mínima ayuda y quieren que se fomente la compra: "A pesar de su poca diferencia siempre se agradece, por más mínimo que sea, una bajada de precio".

Además, esta bajada de precio en la compra, no se va a notar en las carta de los restaurantes. Este año se ha disparó el precio de la leche o los huevos y no se ha notado en los precios porque se han reducido el margen de beneficio. Esta medida es temporal, cosa que hace que los hosteleros se planteen menos el cambio de precio porque igual en tres meses vuelve a subir y no quieren marear al cliente.