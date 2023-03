Ferrovial explica por qué traslada su sede a Países Bajos y aclara: "Vamos a seguir contribuyendo fiscalmente a la Hacienda española"

"La primera razón es que nuestra firme decisión es que Ferrovial siga cotizando en el Ibex 35 y nuestros planes es que se produzca la mayor liquidez", comenta Francisco Polo. Tras esto, el entrevistado continúa diciendo: " Queremos cotizar en las tres bolsas: Madrid, Ámsterdam y Nueva York . Este es el esquema que hemos pensado y lo hacemos así porque nuestros inversores internacionales nos habían indicado que era necesario dar este paso para el desarrollo de la empresa, para que la acción tuviera más liquidez, despertar la atención de inversores internaciones, sobre todo americanos, porque si no estás en los Estados Unidos, pues no te tienen en el radar y nosotros queremos estar ahí para tener mejor financiación para nuestros proyectos".

El entrevistado comenta a Ana Rosa que "siempre considerando a España un país de presente y de futuro". Además, Francisco Polo sentencia: "Ferrovial no es su presidente o alta dirección, Ferrovial son sus 5.500 trabajadores que trabajan en España y que la empresa los va a mantener, sin duda alguna". Por último, el protagonista aclara qué es lo que va a pasar: "Nosotros no hacemos una deslocalización, no cerramos en España y llevamos la empresa a otro sitio. No es nuestro caso. Nosotros planteamos que la sede legal de la cabecera se vaya a Ámsterdam, que se vayan alrededor de 20 personas de Ferrovial allí".