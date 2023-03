La CNC alerta sobre la marcha de Ferrovial y la situación de España: "El número de obras que quedan desiertas ha aumentado..."

Mariano Sanz encuentra algún motivo por el que ferrovial se haya podido cambiar se sede

Los costes básicos se han disparado y esto ha castigado a las obras de pequeño volumen

Mariano Sanz cuenta las obras desiertas: "Hemos contabilizado 2.500, por un importe de más de 880 millones de euros"

'El Programa de Ana Rosa' conecta con Mariano Sanz, secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) para hablar de los motivos por los que ferrovial cambia de sede y explicar la situación actual en la construcción.

Mariano Sanz comenta esta situación: "Nosotros como organización sectorial no debemos valorar las decisiones individuales de alguna empresa, a mi personalmente me da pena esta situación pero no la puedo valorar". Y explica cuál podría ser el motivo del cambio: "Para mi es tanta sorpresa como para mucha gente, pero pensando en empresa una de las razones podría ser que la cuenta de resultados estuviera muy castigada por todo lo que nos está sucediendo de la subida de costes y la muy insuficiente ayuda que hemos tenido pese a la voluntad teórica de intentar equilibrar nuestros contratos, con lo cual se podría entender".

Los costes básicos se han disparado

El secretario explica la situación actual: "Es bastante fácil de entender, los costes que estamos sufriendo de los costes más básicos, se han disparado desde finales de 2020. Sin embargo, en muchos casos no reflejan esta subida y aun así se creo este mecanismo que ayudaba a revisar alguno de esos precios, pero se pusieron tantas restricciones que al final su aplicación ha sido mínima". Mariano Sanz explica cuales han sido las consecuencias: "Esto ha castigado muchísimo a obras de pequeño volumen y la consecuencia ha sido que el número de concursos que se ha presentado ha crecido de manera descomunal. También, el número de obras que quedan desiertas también ha aumentado y no es algo normal"