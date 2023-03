Sonia Ruano, madre por gestación subrogada tras superar un cáncer: "Mis hijas conocen a la gestante y hemos construido una familia"

"Pasé por 16 sesiones de quimioterápia y unas seis operaciones... el cáncer me quitó la posibilidad de gestar, pero no la de ser madre"

Sobre la gestante: "Hemos construido una familia con ellos, es nuestra familia americana, mis hijas tienen 7 años y mantenemos la relación, nos cuidamos, amamos, fue un proceso precioso"

Lequio confirma la procedencia del óvulo en la maternidad de Ana Obregón: "La gestante es una mujer y la madre otra"

'El programa de Ana Rosa' entrevista en directo a Sonia Ruano, madre por gestación subrogada. La mujer confiesa que padeció cáncer a los 38 años y argumenta los motivos por los que accedió a este tipo de maternidad.

"Yo recurrí a la gestación subrogada después de ganarle la batalla al cáncer, pasé por 16 sesiones de quimioterápia, seis operaciones, una de ellas de 11 horas... siempre he dicho que el cáncer me quitó la posibilidad de gestar, pero no la posibilidad de ser madre", empieza diciendo ante toda la audiencia.

Sonia explica cómo conoció este método para ser madre: "Tuve la gran oportunidad de que un médico de Barcelona me habló por primera vez de la gestación subrogada, me acercó a esta realidad, reconozco que me hizo romper muchos mitos y prejuicios porque pensaba que sólo lo hacían las personas ricas y famosas, que no era el caso de mi marido y mía...".

"Formé parte de la asociación, conocí a cientos y cientos de familias que me mostraron su realidad del proceso de gestación subrogada, tuve la suerte de conocer a Cristine y Brian, nuestra gestante y su marido", comenta ante Ana Rosa y los colaboradores.

"Mi hijas saben que han nacido en Chicago y en la barriguita de una gestante, lo hemos normalizado"

Sonia Ruano continúa dando más detalles de su caso personal: "Cristine tuvo problemas para quedarse embarazada, tuvo que acceder a la medicina reproductiva, dijo que lo pasó tan mal de ver que casi no pudo crear su propia familia que le quería hacer este regalo a alguien... su marido, al ver lo que hacía por nosotros, le hacía quererla todavía más".

La madre por gestación subrogada cuenta que "ahora nosotros hemos construido una familia con ellos, es nuestra familia americana, mis hijas tienen 7 años y mantenemos la relación con ella. Nos cuidamos, amamos, ha sido un proceso precioso, cuando estuvimos en Chicago, sus familias nos recibieron con los brazos abiertos".

"Nuestras hijas saben perfectamente que han nacido en Chicago, que estuvieron en la barriguita de Cristine y hemos normalizado nuestro modelo de familia, básicamente porque es una realidad social", sentencia de forma clara. Además, sobre las noticias que catalogan a las gestantes como mujeres necesitadas, Sonia comenta de la mujer que dio a luz en su proceso: "Ella se siente tremendamente insultada, ella es directora de una empresa, tiene una casa en Chicago que si no me toca la lotería jamás voy a tener...".

La madre pide al gobierno que "saquen leyes que regulen este proceso"

Sonia Ruano continúa diciendo de forma resignada: "Es una lástima que las familias que sufrimos de infertilidad nos tengamos que ir a países como Estados Unido, Canadá o Reino Unido, nos tengamos que hipotecar de por vida teniendo los mejores profesionales en nuestro país: médicos, psicólogos, clínicas...".

"En lugar de buscar aquellos modelos que están funcionando en otros países y adaptarlos a nuestra casa, para dar una solución a los problemas de fertilidad que sufrimos cada vez más personas. Los políticos ponen más puertas al campo", añade. Tras esto, se refiere a la Ministra de Igualdad: "Invito a la señora Montero, en lugar de hablar en boca de las gestantes, que las conozca. Dice que no ha conocido a una gestante que no tenga necesidad económica, pues que conozca a mi gestante. Estoy de acuerdo en que hay que ir en contra de los procsos que no son éticos y garantistas, pero la ética no la ponen los países, la ética la ponen las personas".

"Las realidades sociales se regulan, si queremos evitar que haya mafias, tenemos que hacer que las personas no vayamos al extranjero, los intermediarios se frotan las manos sabiendo que pueden hacer este tipo de prácticas", espeta la entrevistada en directo.