El control de la mafia sobre las familias que intentan cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos: "Si regresamos a nuestro país, nos matan a todos"

Renata accede a hablar con el reportero y le explica la historia de toda su familia que se encuentra al completo en el campamento creado por las mafias mexicanas. "Me encuentro un poco bien y un poco mal. He venido con mis dos hijas, tres nietos , un bisnieto de dos años...", comenta con la voz rota.

"Nostoros vinimos de Honduras porque tuvimos problemas, a mí me mataron a un hijo porque no se quito meter a las Maras", explica con el gessto serio. Tras esto, deja claro cual es el futuro de la familia: "Regresar a nuestro país no podemos, porque si regresamos nos van a matar a todos...".