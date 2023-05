Una vecina de La Bonanova, sobre los okupas: "Los políticos quieren sacar partido y vienen con radicales"

"Evidentemente a nadie le gusta vivir con la suciedad , lo que implican estos edificios, estos chicos y sus aspectos", empieza diciendo Pilar ante la cámara. Sin embargo, la vecina es clara ante la audiencia: " Estos okupas llevan desde 2016, es cierto que hasta hace un mes y medio no había conflictos con los okupas , convivíamos con ellos, hacian cola contigo en la cola de la compra, no había ni siquiera increpancias".

"Que yo sepa no, no conozco abslotamente a nadie al que le hayan robado y jamás habían lanzado algo a las ventanas", sentencia. Sin ebargo, la vecina matiza: "Eso no quita que no nos gusta su presencia, pero el problema aquí se ha convertido en algo político, la justicia debe actuar, ni queremos okupas ni queremos bárbaros que vengan a intentar cargare a los okupas".