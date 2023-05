Una madre denuncia a una guardería de Murcia por cobrar el doble a su hija por tener síndrome de Down: "No necesita cuidados especiales"

Ana Rosa tras escuchar las grabaciones del director diciéndole a la madre que le cobrarían el doble por la enfermedad de su hija, le pregunta: " ¿La explicación cuál es, que tu hija necesita más atención y por eso debes pagar el doble?". Merche, la madre de la niña de tres años le responde: "Te voy a leer las palabras textuales. Necesidades especiales es cuando un niño que se golpeé, coja y se autolesione. Hay niños autistas que no requieren cuidados especiales, pero hay otros autistas que tras un golpe se autolesionan y estos pagan más. A ver, mi hija es una niña de tres años, ella no se autolesiona".

La presentadora le pregunta acerca del tema de querer cobrarle doble cuota mensual: "Entonces, ¿te querían cobrar doble plaza o no? ". Merche responde: "Por supuesto. Yo quería el horario de nueve de la maña a cinco de la tarde, la mensualidad pública serían 200 euros y a mi hija le querían cobrar 480 euros a parte del derecho de matrícula, comedor y material escolar. ¿Mi hija tiene que pagar el doble por tener una discapacidad? ¿Acaso come el doble?" . Ana Rosa rápidamente le responde: "Es contrario a la ley. Está comiendo un delito".

Tras el duro testimonio de la madre de esta niña de tres años con síndrome de Down, Ana Rosa le pregunta acerca del presente de la niña y sobre dónde la ha llevado. La madre le detalla: "Ahora va a una guardería privada del mismo pueblo. Estamos contentas, las educadoras están super volcadas con ella, ven a una niña de tres años no a una niña con síndrome de Down". Además, la madre añade: "Mi hija no requiere educadoras especiales, ella tiene fuera sus logopedas y sus terapias. Se la tiene que tratar como a una niña normal de tres años".