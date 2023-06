El experto energético del programa explica las claves de la nueva tarifa regulada de la luz: "Pagaremos más en la factura"

La nueva tarifa regulada de la luz en España consiste en que "vamos a pasar de pagar una factura variable a una tarifa fija a lo largo de los años". Morales de Labra, con la representación de lo que va a ocurrir anualmente hasta 2026, explica: " Hasta ahora, 1 de cada 3 tenía la tarifa oficial PVPC, que es 100% variable que dependía del sol, cantidad de viento, etc..."

Morales de Labra, para aclarar la situación, sentencia: "Por general, salvo que haya otra guerra de Ucrania, pagaremos más en la factura de la luz". Ante este comentario, Joaquín Prat no puede evitar pronunciarse: "Pues no lo entiendo, ¿por qué cuando pagamos menos vamos a pagar más?". El experto le responde: "Es una obligación de la Comisión Europea, lo que pasa en España de tarifa variable no pasa en ningún país de Europa, nos obligan a ser igual que el resto de europeos".