Los agricultores estallan ante el 'pasotismo' del Gobierno: "Estamos perdiendo todos los días un millón de euros desde que empezó esta huelga"

Juan Sánchez, presidente de la Cooperativa Las Marismas, señala la falta de incidentes durante las manifestaciones: "No somos violentos ni extrema derecha, en la manifestación de ayer no hubo ni una losa arrancada". Los manifestantes se unieron para reivindicar la importancia del sector y un "futuro para el campo". Además, el portavoz deja claro su reclamo: "Solo queremos que se busque una solución al gran problema que tenemos, en el campo llevamos así ya un montón de años, no llegamos a final de año y las letras se nos amontonan".