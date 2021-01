El enfado de Ana Rosa con dos alcaldes que se han vacunado de forma irregular: "Ustedes son políticos y tienen que dar ejemplo"

Este matrimonio de alcaldes asegura que volverán a hacerlo y que desde su partido no les ha dicho nada

Explican que en el centro sanitario habían preparado las dosis y que no les llamaron por ser alcaldes

Ana Rosa se indigna con sus explicaciones y les asegura que "cada uno sacará sus propias conclusiones"

Los alcaldes de algunos pueblos se han vacunado contra el coronavirus pese a no formar parte de ningún grupo de riesgo porque, según aseguran, sobraban dosis en su ambulatorio y no las querían tirar a la basura. Dos de ellos son Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets y su marido y alcalde de El Verger, Ximo Coll, que han querido dar sus explicaciones. Con estas no han convencido a Ana Rosa, pese a que los alcaldes por el PSOE aseguran que no se han querido "vacunar a toda costa" y que no se han "saltado ningún protocolo, esto es absolutamente incierto". Lejos de pedir perdón han afirmado que lo harían "una y mil veces" y que desde su partido no le han pedido explicaciones: "No nos han dicho nada".

Ximo Coll y Carolina Vives aseguran que se ponen esas vacunas porque se iban a desechar

Carolina Vives explica la situación asegurando que llamaron a su marido ya que "de un vial habían sacado las cinco dosis y las habían preparado, después de haber solicitado la presencia de toda la gente que se tenía que vacunar pensaron que nosotros éramos personas afines a ese grupo que se iba a vacunar en ese momento" y afirma que no les llamaron porque fueran alcaldes sino "porque somos los concejales de Sanidad de nuestros pueblos y hemos estado en contacto con la gente". A lo que Ximo Coll añade: "Estoy con personas de riesgo y a parte para no sobrar también uno de los motivos fue este, que nosotros no hemos parado de recibir gente en el ayuntamiento", algo que no ha convencido a Ana Rosa: "Ximo, que me va a contar a mi, que yo también estoy recibiendo aquí gente y no me ha llegado la vacuna".

La alcaldesa cree que no se han saltado ningún protocolo y Ana Rosa le rectifica

Además, la alcaldesa sigue defendiendo su postura: "El criterio nosotros no lo decidimos, lo decide el centro de salud. Nos requieren para que vayamos a vacunarnos y no nos saltamos ningún protocolo", pero la presentadora le rectifica: "Sí, si se lo saltan". Y añade: "La gente va a entender muy mal que si sobran dos vacunas de un vial se le ponga a los alcaldes, es que es muy raro. Hay un plan de vacunación y un orden y le aseguro que en ese plan no están los alcaldes. Ustedes como concejales de Sanidad tendrían que haber pensado que no era correcto". Pero ellos no están de acuerdo con esto: "¿Por qué no era correcto? Si somos los responsables de Sanidad de nuestros municipios". Y Ana Rosa no se da por vencida: "Lo analizáis, pero entiendes porque la gente no lo entiende".

Ana Rosa: "Ahora dentro de 21 días se la tienen que volver a poner"