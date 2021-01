El vicepresidente de Andalucía: "Tenemos capacidad para vacunar a 400.000 personas a la semana pero no hay dosis"

Los datos por coronavirus siguen disparados y desde algunas comunidades autónomas se pide directamente al Gobierno el confinamiento domiciliario , ya que ellos mismos no tienen las competencias para hacerlo, entre ellas Andalucía, que ha sido la primera en hacerlo , decisión que ha explicado Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía : "Nos vemos con esa limitación legislativa que no nos permite poder tomar esta decisión, las comunidades podríamos poder implementar las normas cuando sea necesario y parece que esta tercera ola lleva a esa situación".

El vicepresidente pide al Gobierno que tome decisiones y que asuma el riesgo

El vicepresidente pide al Gobierno que haga "un plan a nivel nacional" aunque sabe que esto no se va "a producir" y es que cree que "el Gobierno de España sigue sin tomar este tipo de decisiones que son muy difíciles, para no asumir el riesgo de perder unas elecciones" , pero reclama que si no lo decide que dejen "a las comunidades autónomas tomarlas" ya que en este caso, en Andalucía si están "dispuestos a asumir ese desgaste por salvar vidas" .

"Tenemos la capacidad de vacunar a 400.000 andaluces a la semana, pero no hay vacunas"

Además, asegura que pese a que el plan de vacunación está controlado Andalucía: "Recibimos 70.000 vacunas los lunes, que antes del viernes 56.000 ya están suministradas a los pacientes y las otras 14.000 las tenemos que preservar en un stock de garantía por si hubiera problemas en la distribución de las vacunas a las comunidades, las personas que necesitan a los 21 días las segunda dosis no se queden sin ella". El ritmo es lento porque "no hay dosis suficientes, tenemos garantizado en Andalucía hasta finales de febrero 860.000, eso significa vacunar a la mitad, 430.000 y en Andalucía tenemos una población de 8 millones de personas, la población de riesgo solo son casi dos millones" y aunque tienen capacidad para vacunar a 400.000 andaluces a la semana no es posible porque "no tenemos vacunas"