El duro testimonio de González Armengol, jefe de Urgencias, contra el Gobierno: "Estoy enfadado y exijo explicaciones"

El jefe de Urgencias del hospital clínico San Carlos, Juan González Armengol , ha sido muy duro con las medidas que el Gobierno de España está adoptando, pidiendo más responsabilidad y confesando que los profesionales no están siendo respaldados por los políticos. Ana Rosa, que previamente criticó las medidas en Madrid , no daba crédito con las palabras del doctor.

El médico estalla por el 'pasotismo' político

El doctor, resignado por el poco apoyo a Sanidad e Investigación

"Yo soy un experto asistencial, me he molestado en saber qué tipo de perfiles de pacientes hay, me he molestado en saber, como hicieron nuestros compañeros de Bérgamo, a qué porcentaje de pacientes podemos seguir con seguridad desde los servicios de Urgencias, con bases de datos íntegras que hemos estudiado profundamente... ahora vemos que la tasa de incidencia está por debajo de uno, cuando llegamos al pico de marzo a 3.7; son cosas que no entiendo y exijo este tipo de explicaciones porque sino ahora qué tipo de medidas vamos a adoptar", cuenta muy enfadado el doctor.