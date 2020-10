Almeida destapa las mentiras de Sánchez: "Él tenía un informe desde agosto para intervenir sanitariamente Madrid"

Almeida habla de las medidas tomadas por el Gobierno

Asegura que Sánchez tenía un informe para intervenir Madrid desde finales de agosto

El alcalde de Madrid ha dado su opinión sobre las medidas tomadas por el Gobierno: "La forma de tomarlas no ha sido la más adecuada, Sánchez dijo que había venido a ayudar, a apoyar, y hemos conocido esta mañana que desde el 27 de agosto Sánchez disponía de un informe de la abogacía del Estado que le marcaba la ruta para intervenir sanitariamente a la Comunidad e Madrid y dos semanas después estuvo en sol y le dijo a los madrileños y todos los españoles que no iba a intervenir en la comunidad. Sobre las medidas, tenemos derecho a saber qué técnicos han dicho que esas medidas son las adecuadas y saber sobre que datos se toman. La imagen que se traslada de Madrid desde el punto de vista económico es muy perjudicial, se traslada una situación que no es la que se corresponde estrictamente con la realidad".