Un ganadero señala al Gobierno: "Estamos tirando la leche llorando y ellos miran a otro lado"

Sin embargo, tras ver sus últimas declaraciones, el ganadero confiesa: "Quiero pedir disculpas porque yo realmente no soy así, suelo ser una persona tranquila. Eso sí, hay que ponerse en la coyuntura de lo que está pasando, nada de lo que dije es mentira pero igual las formas no fueron correctas ".

Ana Terradillos responde rápidamente "no hay nada de qué preocuparse, yo tuve la percepción de una persona desesperada, con los ojos vidriosos, completamente desamparado y sin saber por dónde tirar". Una situación límite en el sector que hace al ganadero decir: "En este país es muy difícil pedir perdón, yo reconozco que me equivoqué. Pero hay gente importante que tiene en sus manos decir que se equivocaron, ya no la ministra de Transporte, que imagino que ya no lo será porque la han cesado o ha mostrado su dimisión..."