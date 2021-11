Los investigadores advierten sobre la variante Ómicron: "Es más infecciosa y podría escaparse de los anticuerpos"

Los científicos alertan sobre la variante y afirman que es "la peor vista hasta ahora" . Piden prudencia ante las detecciones en África, Hong Kong o Botswana, entre otros. Salvador Macip, médico e investigador de la Universidad de Leicester , afirma que "estas mutaciones hacen pensar que la variante puede ser más infecciosa". El experto señala que "hay tres factores que preocupan", y los enumera: "La infectividad, que hace que sea más contagiosa, que sea más agresiva y de casos más graves de la enfermedad y que se escape a los anticuerpos". Por otro lado explica: "De momento parece que no da casos más agresivos, pero podría ser más infecciosa y escaparse de los anticuerpos" .

Por el momento, el científico pide "calma, necesitamos más tiempo". Además añade: "No sabemos aún si va a ser así o no". En relación al tema de la agresividad de los nuevos casos, explica: "De momento parece que los casos que han visto en Sudáfrica son más o menos iguales, lo cual sería positivo". Además, continúa: "Esto lo que nos da es más problemas a la hora de controlar la subida de casos". Aún así, comenta: "Para mí lo más preocupante sería que los anticuerpos que tenemos ya gracias a las vacunas no fueran capaces de reconocerla o se escaparan en parte, si esto pasa sí tendremos problemas".